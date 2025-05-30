Ограничения связаны с масштабным ремонтом подземных тепловых коммуникаций.

В Омске с 1 июня по 15 октября планируется временное прекращение автомобильного движения на улице Ермака. Причина остановки трафика связана с проведением ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей.

Закрытие распространяется на участок дороги от дома № 182 на улице Богдана Хмельницкого до дома № 163 на улице 9-я Линия. Автовладельцам рекомендовано искать альтернативные маршруты объезда по улицам Ипподромная, 8-я Линия, 1905 года и Богдана Хмельницкого.

Водителям следует соблюдать требования временных дорожных знаков и ориентироваться на сигналы регулировщиков. Пешеходам рекомендуется проявить повышенную бдительность и заботиться о собственной безопасности.

Пресс-служба администрации города Омска просит учесть изменение маршрутов и воздерживаться от въезда на закрытые участки дороги в указанный период.