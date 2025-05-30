Эксперты не нашли признаков насильственной смерти, но семья погибших озвучила свою версию трагедии.

Более шести месяцев продолжалось официальное расследование трагедии, связанной с гибелью 31-летних сестер-близняшек Нелли и Лилии.

Эксперты подтвердили, что причиной гибели девушек послужило самоубийство, и не нашли признаков насильственной смерти или вмешательства третьих лиц. Расследование включало опрос окружения погибших, изучение их увлечений и интересов, а также тщательную проверку версий о доведении до самоубийства и иных криминальных обстоятельствах. По итогам проверки официальной версией признано отсутствие криминала в происшедшем событии.

Сестра погибших, Олеся, рассказала подробности случившегося и озвучила версию, которой придерживаются в семье погибших сестер.

– За несколько недель до смерти, 7 августа 2023-го, Нелли уже пыталась наложить на себя руки. Тогда девушку удалось спасти, ее экстренно госпитализировали в токсикологическое отделение. Родные хотели сообщить о случившемся в правоохранительные органы, настоять, чтобы девушку поставили на учет и отправили на лечение, но Нелли категорически отказалась. Тогда Нелли заявила, что, если ее положат в психиатрическую лечебницу, семья ее больше никогда не увидит. Почему врачи сами не поставили Нелли на учет и не сообщили куда следует – так и осталось для меня загадкой, – поделилась Олеся с изданием ИА Регнум.

Сестра погибших рассказала, что Нелли долгое время страдала от биполярного расстройства личности. Женщина проходила терапию у ряда психиатров и психотерапевтов в частных медицинских учреждениях, принимая антидепрессанты. В феврале 2023 года девушка прекратила медикаментозное лечение, что вызвало синдром отмены препаратов и привело к резкому ухудшению самочувствия. Последующие попытки обращения за медицинской помощью привели к назначению лекарств, усугубивших ее состояние и вызвавшим депрессивные и суицидальные настроения.

По словам Олеси, именно Нелли склонила сестру Лилию к страшному шагу, так как имела на нее сильное влияние.

– Лилия была абсолютно здоровой и полностью контролировала себя, никаких психических проблем у нее не было. Лилия очень переживала из-за состояния сестры, после обострения в феврале и после попытки суицида она постоянно была с Нелли, пыталась ее вытащить, но получилось наоборот: Лилия сама впала в депрессивное состояние. Сейчас я уже понимаю, что тогда сестер нужно было изолировать друг от друга, но кто же знал… В итоге Нелли принудила Лилию к этому страшному шагу, повлияла на нее, подтолкнула. Нелли раскачала психику сестры и склонила Лилию уйти из жизни вместе с ней, – добавила Олеся.

Напомним, что тела сестер-близняшек нашли в одной из квартир на улице 1-й Красной Звезды. Девушек обнаружил муж одной из погибших. Нелли и Лилия находились в шкафах в разных комнатах.