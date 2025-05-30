В результате ДТП юноше был нанесен тяжкий вред здоровью.

Сегодня, 30 мая, стало известно о том, что прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Согласно материалам дела, вечером 30 января 2025 года мужчина, управляя автомобилем марки «Тойота-Спринтер», совершил наезд на 17-летнего юношу, пересекавшего улицу Химиков по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил серьезные увечья, квалифицируемые следствием как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый полностью признал свою вину в произошедшей аварии.

Материалы уголовного дела переданы прокуратурой в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Наказание, предусмотренное статьей Уголовного кодекса РФ за данное деяние, предполагает лишение свободы сроком до двух лет.