Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

О ней ничего неизвестно уже несколько дней.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о розыске 79-летней Александры Карташовой (Тамаровской). О местонахождении пенсионерки ничего не известно с 28 мая. 

Приметы пропавшей: рост 155 см, телосложение плотное, волосы седые, глаза зеленые. 

Была одета в голубую куртку, темную юбку, вязанную шапку и светлые босоножки. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-72 или 112.

Олег Кипорук
·Общество

О ней ничего неизвестно уже несколько дней.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о розыске 79-летней Александры Карташовой (Тамаровской). О местонахождении пенсионерки ничего не известно с 28 мая. 

Приметы пропавшей: рост 155 см, телосложение плотное, волосы седые, глаза зеленые. 

Была одета в голубую куртку, темную юбку, вязанную шапку и светлые босоножки. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-72 или 112.

Олег Кипорук