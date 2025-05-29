На градостроительном совете ни один из проектов не был одобрен.

На архитектурно-градостроительном совете при мэре Омска рассмотрели три проекта перспективного жилищного строительства, об этом сообщают на сайте городской администрации.

Новые кварталы жилой застройки могут появится на улице Подгорной - с многоквартирниками и подземным паркингом, а также на Красном Пути и квартале малоэтажной застройки «Европейский» тоже с подземной стоянкой и встроенными коммерческими помещениями на улице Заозерной.

Представленные проекты отправили на доработку, проектировщики не учли особенности технических условий подключения жилых домов к сетям, обеспеченность транспортной инфраструктурой и отсутствие школ и детсадов в проекте.