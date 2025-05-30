Омск-Информ
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·Общество

Температура поднимется до +27 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 30 мая, в Омске и области температура воздуха ожидается в диапазоне +22...+27 °C. 

Ожидается переменная облачность, местами слабый дождь с грозой.

Ветер западный, северо-западный со скоростью 8–13 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится. 

Олег Кипорук
·Общество

Температура поднимется до +27 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 30 мая, в Омске и области температура воздуха ожидается в диапазоне +22...+27 °C. 

Ожидается переменная облачность, местами слабый дождь с грозой.

Ветер западный, северо-западный со скоростью 8–13 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится. 

Олег Кипорук