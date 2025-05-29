Омск-Информ
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·Происшествия

Следком Омской области начал проверку по факту смерти 51-летнего мужчины во время пожара.

Сегодня, 29 мая, на ул. 8-я Чередовая в Омске горел частный дом, от острого отравления продуктами горения погиб мужчина. Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту его смерти.

– По предварительным данным, установленным во время осмотра места происшествия и опроса соседей, которые заметили сильное задымление и вызвали экстренные службы, мужчина, проживавший один, злоупотреблял спиртным, – сообщают в следкоме.

Причиной пожара стала неисправность печного отопления, следователи напоминают о необходимости строгого соблюдения мер пожарной безопасности.

·Происшествия

Следком Омской области начал проверку по факту смерти 51-летнего мужчины во время пожара.

Сегодня, 29 мая, на ул. 8-я Чередовая в Омске горел частный дом, от острого отравления продуктами горения погиб мужчина. Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту его смерти.

– По предварительным данным, установленным во время осмотра места происшествия и опроса соседей, которые заметили сильное задымление и вызвали экстренные службы, мужчина, проживавший один, злоупотреблял спиртным, – сообщают в следкоме.

Причиной пожара стала неисправность печного отопления, следователи напоминают о необходимости строгого соблюдения мер пожарной безопасности.