Большая делегация из Северного Казахстана во главе с мэром Петропавловска приехала в Омск на деловые и культурные мероприятия.

Омск может стать побратимом города Петропавловска, административной столицы Северо-Казахстанской области соседнего государства. Договоренности о подписании побратимского соглашения ожидаются по итогам встречи мэра Омска Сергея Шелеста и акима Петропавловска Серика Мухамедиева.

Представительная делегация из Казахстана прибыла на 20-ю выставку «Омская марка». На ней представлено большое количество товаров самого высокого качества и по доступным ценам: товары для дома, офиса, сувениры, подарки, одежда, полиграфия, продукты питания.

– В этом году у нас 133 предприятия малого и среднего бизнеса представлены на выставках «Омская марка» и «Инновации года». Спасибо нашим соседям, семь предприятий из Петропавловска нашли возможность выставить свои стенды и предложить омичам свою продукцию, также хочу отметить, что в этом году у нас есть ребята из Ставрополя и Красноярска – городов, с которыми нас связывают добрые отношения, – сказал на открытии выставки мэр Омска Сергей Шелест.

Его коллега, аким Петропавловска, в свою очередь, подчеркнул, что соседние территории должны развивать партнерские отношения.

– Мы уверены, что сегодня представители наших компаний завяжут здесь новые торговые и дружеские связи, потому что и рынок Омска интересен для наших товаропроизводителей, и вашим предпринимателям есть что предложить нашему потребителю, – заявил Серик Мухамедиев.

После деловой части программы делегация из Казахстана и официальные лица Омска отправились в парк Победы, где для гостей состоялась большая экскурсия, включающая посещение парка «Патриот» и завершившаяся возложением цветов к Вечному огню.

Также гостям покажут достопримечательности Омска.