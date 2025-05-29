Опубликован ежегодный рейтинг самых эффективных спортивных клубов России.

Постройка новой «G-Drive Арены» и возвращение команды из Балашихи в Омск существенно поправили дела клуба «Авангард», считают составители рейтинга эффективности работы менеджмента клубов, которые входят в ведущие профессиональные лиг РФ. Оценивалась экспертами Forbes средняя посещаемость домашних матчей, средняя заполняемость арены на домашних матчах, прибыль/убыток клуба и аудитория соцсетей.с

«Авангард» среди российских хоккейных клубов по посещаемости находится на втором месте - 11 512 зрителей на матче в среднем при вместимости арены в 12 тысяч. Омичи занимают первое место в рейтинге КХЛ по критерию «сервисы для зрителей» и на втором по билетной программе и питанию. На билетах и абонементах в 2024 году «Авангард» заработал 461,99 млн рублей, на продаже атрибутики - 140,18 млн рублей.

- Если в прошлом году омичи показали убыток в 59 млн рублей, то в этом вышли в прибыль. По данным отчета 3,67 млрд рублей принесли спонсорские соглашения (генеральные партнеры Газпромнефть», G-Drive, беттинг-партнер - «Фонбет»), - пишут на сайте Forbes составители рейтинга.

Хккейная команда «Авангард» в рейтинге занял 8 место из 25 самых эффективных спортивных клубов России.