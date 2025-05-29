В Осташково фиксируют снижение уровня воды.

Борьба с затоплениями дач в Осташково продолжается, идет откачка воды. Совместными усилиями проведены работы по отсыпке проезжей части дороги в СНТ «Электромера» для доставки и организации работы двух насосных станций высокопроизводительной мощности. Об этом сообщается в тг министерства региональной безопасности.

К тому же для прокладки рукава насосной станции для откачки воды с кювета СНТ «Фиалка» через приямок СНТ «Электромера» пришлось вскрыть асфальт и заложить гильзу на проезжей части между двумя этими СНТ.

Добавим, что ситуация в районе затопления и подтопления в Осташково, Ростовке, Морозовке, Ульяновке, СНТ «Фиалка», «Сибирский садовод – 4», «Сигнал», «Электромера», «Магистраль» и другие пока остается напряженной, эту территорию топит с весны прошлого года. Виновник был назван, Центральный районный суд Омска удовлетворил требования омского межрайонного природоохранного прокурора к АО «ТГК-11» и обязал компанию организовать откачку поверхностных вод в районе золоотвала на ТЭЦ-5, где и находятся поселения и дачный массив.