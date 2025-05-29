На время ремонта рельсов полностью остановят трамвай № 7.

Во время ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Герцена и Октябрьская, который пройдет с вечера 30 мая до утра 2 июня, изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Омска Сергей Шелест у себя в телеграм-канале.

Автобусы № 385 в сторону Нефтяников будут объезжать закрытый участок по улицам Октябрьская, Орджоникидзе, Кемеровская и Красный Путь. В обратном направлении через Красный Путь, 7-ю Северную, Орджоникидзе и Октябрьскую с возвращением на Герцена.

Маршрут № 500 в обе стороны также пойдет в объезд – по Октябрьской, Орджоникидзе и 7-й Северной.

Автобусы № 32, 34, 39, 42, 51, 72, 79, 94, 222, 350, 359, 414, 503 и 550 поедут аналогичным маршрутом: с Герцена на Октябрьскую, далее – через Орджоникидзе и 7-ю Северную с возвращением на Герцена. Обратный путь будет таким же. Трамвай № 7 на время работ приостановит движение.

Омичей просят планировать свои поездки заранее, учитывая изменения движения.