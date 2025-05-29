Молодые люди заказывали одежду и меняли ее на подделки.

В Омске полицейские задержали трех молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Их подозревают в мошенничестве: парни заказывали брендовую одежду в интернет-магазине, а потом подменяли ее на подделки и возвращали как неподошедший товар.

Как выяснили полицейские, схема была заранее продумана. Двое совершеннолетних находили в интернете дешевые подделки, а 17-летний парень встречал курьеров в съемных квартирах. Он примерял настоящие вещи, незаметно менял бирки и отдавал курьеру уже поддельную одежду. Настоящие брендовые вещи потом продавались по заниженной цене.

Обман вскрылся, когда один из курьеров заметил подмену и обратился в полицию. На месте у молодого человека изъяли одежду на сумму 269 тысяч рублей – кардиган, две пары брюк, спортивный костюм и две футболки. Вскоре полицейские нашли и его сообщников – ими оказались студенты 19 и 20 лет.

По данным оперативников, таким способом они успели провернуть как минимум три сделки. Общий ущерб от их действий оценивается примерно в 800 тысяч рублей. Вопрос о возбуждении уголовного дела решат после окончательной оценки ущерба.