Левый поворот в сторону «Континента» теперь запрещен, а для проезда прямо и направо действуют новые ограничения по полосам.

С 30 мая на перекрестке улиц Конева и 70 лет Октября вводится новая схема движения автотранспорта. Теперь левый поворот с улицы Конева на улицу 70 лет Октября в сторону МК «Континент» запрещен.

С первой полосы разрешено лишь поворачивать направо, причем исключительно при наличии зеленого сигнала дополнительной секции светофора. Вторая и третья полосы предназначены исключительно для движения прямо, ориентируясь на зеленый сигнал основного светофора.

Тем, кому необходимо попасть в район «Континента», рекомендуется после пересечения перекрестка сделать разворот через 120 метров и далее повернуть направо на улицу 70 лет Октября при соответствующем разрешении светофора.

Омский департамент транспорта просит автовладельцев внимательно следить за знаками и правилами проезда перекрестка, учитывая изменения в организации движения.