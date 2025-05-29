Пенсионер вновь обрел способность видеть после операции по удалению катаракты.

В Омской клинической офтальмологической больнице имени В. П. Выходцева произошла уникальная история исцеления: 97-летнему почетному гражданину Омска и ветерану труда Ивану Арзамазцеву вернули способность видеть. Всю жизнь Иван Михайлович проработал токарем на заводе «Полет», и теперь, спустя годы борьбы с потерей зрения, вновь обрел возможность полноценно воспринимать мир.

Заведующая отделением Ольга Выходцева успешно выполнила тонкую хирургическую процедуру – факоэмульсификацию катаракты. Эта методика считается современным и безопасным способом лечения помутнения хрусталика глаза.

– Первое, что я разглядел и очень удивился, – рисунок на своей пижаме. Оказывается, она у меня яркая и красивая. Одна маленькая операция – и столько счастья. Просто снова хорошо видеть, – поделился своими эмоциями Иван Михайлович.

Как отмечают медицинские работники, несмотря на преклонный возраст, пациент поразил всех своим неиссякаемым оптимизмом и жизнелюбием. За исход операции переживала вся палата, а его выписка сопровождалась особым трепетом и теплыми проводами со стороны других пациентов.