Женщина обратилась в прокуратуру и добилась полной компенсации через суд.

В Омской области матери погибшего участника СВО возместили более 5 млн рублей, похищенных мошенниками. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Женщина обратилась в прокуратуру Марьяновского района после того, как обнаружила, что со счета ее сына исчезли все средства.

Выяснилось, что в период с июня по август 2024 года неизвестные лица похитили более 5 миллионов рублей с банковской карты военнослужащего, совершая переводы на сторонние счета. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

В ходе расследования сотрудники установили личность одной из владелиц карт, на которую было перечислено почти 830 тыс. рублей. Ею оказалась жительница Омска, которая предоставила свои банковские реквизиты третьим лицам для участия в мошеннических схемах. С погибшим военнослужащим женщина не была знакома.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с омички суммы неосновательного обогащения. В итоге банк, привлеченный к делу в качестве третьего лица, компенсировал потерпевшей весь нанесенный ущерб в размере более 5 миллионов рублей.

Расследование продолжается. Устанавливаются все участники противоправной схемы.