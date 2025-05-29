Подозреваются два работника логистического предприятия.
Транспортные полицейские Омска раскрыли серию краж на коммерческом складе аэропорта. Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Омского ЛУ МВД России задержали двух подозреваемых, сотрудников логистического предприятия.
По предварительным данным, 33-летний и 53-летний работники склада на протяжении нескольких месяцев «присваивали» товары, поступающие и отправляющиеся через склад аэропорта. Брали все: парфюмерию, одежду, обувь, алкоголь, кондитерские изделия и дорогие морепродукты.
В ходе обысков у подозреваемых изъята часть похищенного имущества. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба»). Максимальное наказание по данной статье – пять лет лишения свободы.
Сотрудники транспортной полиции продолжают выявлять дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных и уточнять размер причиненного ущерба владельцам груза.