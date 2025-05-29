Омск-Информ
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·Происшествия

Машина в момент возгорания находилась в движении.
Вчера, 28 мая, на Исилькульском тракте произошло возгорание автомобиля, находившегося в движении. 
К ликвидации происшествия незамедлительно приступили четыре сотрудника службы МЧС России, прибывшие на место происшествия менее чем за 20 минут. Благодаря оперативной работе огнеборцев открытое горение удалось быстро погасить. Однако, судя по фотографии, автомобиль не подлежит восстановлению, он сгорел дотла.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. 
Мария Филимонова
·Происшествия

Машина в момент возгорания находилась в движении.
Вчера, 28 мая, на Исилькульском тракте произошло возгорание автомобиля, находившегося в движении. 
К ликвидации происшествия незамедлительно приступили четыре сотрудника службы МЧС России, прибывшие на место происшествия менее чем за 20 минут. Благодаря оперативной работе огнеборцев открытое горение удалось быстро погасить. Однако, судя по фотографии, автомобиль не подлежит восстановлению, он сгорел дотла.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. 
Мария Филимонова