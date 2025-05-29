Канадцем также интересуются «Металлург» и «Локомотив».

Канадский нападающий Логан Браун может продолжить карьеру в омском «Авангарде». Об этом сообщил ресурс Metaratings.ru.

Как утверждают источники, интерес к форварду проявляют не только омичи, но и магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив».

В минувшем сезоне Логан Браун выступал в АХЛ за «Сиракьюз Кранч» – фарм-клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 41 матче он забросил 11 шайб и отдал 20 голевых передач.

Ранее Браун играл в НХЛ за «Оттаву Сенаторз» и «Сент-Луис Блюз». На его счету 99 матчей в регулярных чемпионатах и 26 набранных очков.