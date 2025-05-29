Вину женщина не признает. Ей грозит 2 года тюрьмы.

Сегодня, 29 мая, стало известно, что прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 44-летней женщины, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, приведшем к массовому ДТП.

Следствие утверждает, что утром 15 сентября 2024 года обвиняемая, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, проигнорировала приоритет движения на перекрестке улицы 70 лет Октября. Вследствие ее нарушения автомобиль столкнулся с двумя другими транспортными средствами: Lada Grantа и автобусом «Луидор», выполнявшим рейс по маршруту № 344.

Результатом столкновения стали травмы разной степени тяжести у 11 пассажиров автобуса, включая пожилую женщину 78 лет, чьи повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Несмотря на обвинения, подозреваемая вину не признала и не предпринимала шагов для возмещения нанесенного потерпевшим ущерба.

Теперь уголовное дело передано в Кировский районный суд Омска для дальнейшего судебного разбирательства. Если вина будет доказана, женщине грозит до двух лет тюремного заключения.