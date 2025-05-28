Очевидцы пожаловались на состояние дороги, соединяющей северные села с областным центром.

Жители Омской области сообщили о происшествии с пассажирским автобусом, который застрял в грязи на одной из дорог в Знаменском районе. Информация появилась 28 мая в паблике «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, инцидент произошел на маршруте, соединяющем северные населенные пункты региона с Омском. Именно этой дорогой местные жители добираются до областного центра.

– Знаменский район. Если помните, неделю назад выставляли фото с ямками возле Тузаклы. Вот что творится на сегодняшний день. Это икарус, который поехал на город утром, – написано в описании к публикации.

Минтранс дал ответ в комментариях к посту.

– Добрый день. Мы уточним информацию у специалистов управления дорожного хозяйства и вернемся с ответом 29 мая, – говорится в сообщении.

Однако жители, в свою очередь, посоветовали представителям Минтранса лично проехать по этой дороге на автомобиле, а «не на вертолете и внедорожнике».