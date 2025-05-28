Спектакль по мотивам пьесы Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше» в постановке Романа Габриа покажут последний раз 30 мая.

Премьерой спектакля «С днем рождения, Папа!» Омский академический театр драмы открыл 16 сентября 2022 года 148-й театральный сезон. Это была первая работа режиссера Романа Габриа с труппой Омской драмы.

Спектакль вошел в афишу Омского областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» по итогам 2022 года. За исполнение роли Брика в этой постановке Егор Уланов стал лауреатом премии «За лучшую мужскую роль второго плана».

В октябре 2024 года спектакль с большим успехом был показан на сцене театра Вахтангова в рамках гастролей Омской драмы в Москве.

30 мая, в последний раз, спектакль на Основной сцене театра исполнят: заслуженный артист России Олег Теплоухов, заслуженный артист России Сергей Оленберг, заслуженная артистка России Анна Ходюн, Егор Уланов, Ирина Бабаян, Артем Ильин, Ольга Беликова, Артем Кукушкин, Юлия Пошелюжная, Кристина Лапшина.

Фото: Омский государственный академический театр драмы.