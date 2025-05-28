Площадки сдаются в аренду на 5 лет, а заявки принимаются до 2 июня.

Омская мэрия предлагает желающим побороться за право аренды трёх земельных участков, предназначенных для организации парковок.

На каждой площадке должно быть твёрдое асфальтовое покрытие, освещение и ограждение. Также арендаторам разрешено обустроить закрытые зоны хранения транспорта, но без устройства фундамента и возведения капитальных построек.

Два земельных участка находятся на улице 10 лет Октября, рядом с домом 186, недалеко от торгового центра «Кит-интерьер». Один из них – площадью 1300 квадратных метров, стартовая цена аренды составляет 401,2 тысячи рублей в год. Второй участок немного меньше – 1064 квадратных метра, и его начальная стоимость составляет 328,8 тысячи рублей в год.

Ещё один участок расположен на улице Учебной, рядом с домом 83. Его площадь– 384 кв. м, а начальная годовая стоимость аренды составляет 173,4 тысячи рублей. Аренду предоставят на срок в 5 лет.

Прием заявок продлится до 2 июня. Победителя определят на торгах 6 числа.