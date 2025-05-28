Девушка пропала в 2018 году, после того как вышла из гостиницы.

Омская полиция сообщила о поисках 33-летней Динары Шагырбаевой, проживающей ранее в Шербакульском районе. Женщина пропала в октябре 2018 года. По данным полиции, она ушла из гостиницы, расположенной на улице 9-я Ленинская в Омске, и с тех пор ее судьба остается неизвестной.

Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения, карие глаза, волосы темные, средней длины. В тот день на ней были надеты синяя куртка, синие джинсы и черные сапоги.

Правоохранители настоятельно просят каждого жителя Омска, располагающего какими-либо сведениями о дальнейшей судьбе пропавшей, незамедлительно передать данную информацию сотрудникам полиции. Сообщить важные детали можно по номерам горячей линии: 102 или +7 (3812) 79-35-11.