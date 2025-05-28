В Омске грядет открытие теплого сезона, когда можно купаться и загорать

Омичи и гости нашего города уже могут планировать свои летние развлечения. В этом году пляжные зоны «РиоПляж» и «Пляж на Кольцевой» планируют открыть 30 мая. Хотя капризы погоды немного задержали открытие, оба комплекса уже готовы принимать посетителей и дарить им яркие и солнечные дни.

Комфорт для всей семьи: «Пляж на Кольцевой»

Пляж находится по адресу улица 2-я Кольцевая, 19/9. Время работы – ежедневно с 9:00 до 21:00.

На территории комплекса находятся современные бассейны, в которых поддерживается вода комфортной температуры +28…+30 градусов. Также для удобства гостей есть шезлонги, зонтики, зона фудкорта для перекусов и эстетичная баня для полного релакса. Для любителей активного отдыха открыты площадки для пляжного волейбола, а также детская игровая зона.

Стоимость входных билетов на целый день для взрослых составляет 1800 рублей, для детей в возрасте с 6 до 9 лет – 900 рублей. Малыши до 5 лет отдыхают бесплатно. На пляже действуют разные тарифы: основные, специальные и социальные. Это позволяет обеспечить комфортный отдых для всех категорий посетителей.

Современность и бассейны с подогревом: «РиоПляж»

Пляж располагается рядом с «АкваРио» по адресу улица Завертяева, 5. «РиоПляж» открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Комплекс оснащен четырьмя бассейнами с подогревом воды, что позволяет наслаждаться купанием даже в прохладную погоду. В распоряжении гостей – шезлонги, зонты, зона фудкорта, кабинки для переодевания и спортивные площадки.

Стоимость билета для взрослых на целый день составляет 1650 рублей, а для детей от 4 до 13 лет – 850 рублей. Малыши до трех лет посещают комплекс бесплатно. Для разных категорий граждан предусмотрены льготные тарифы: многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам и участникам СВО. Также есть вечерние билеты и специальные тарифы «Мать и дитя».

Уточнить более подробную информацию можно по телефонам:

«Пляж на Кольцевой» – 502-002 ,

, «РиоПляж» – 485-300.