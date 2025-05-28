Пострадавший получил серьезные травмы.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего водителя, сбившего подростка на тротуаре.

Судом установлено, что 14 октября 2024 года подсудимый, не имея водительских прав, управлял автомобилем ВАЗ-21074 на улице Молодогвардейской в Омске. В сложных дорожных условиях, проезжая искусственную неровность, он не справился с управлением и сбил 15-летнего пешехода, шедшего по обочине. После столкновения водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадавший получил серьезные травмы, вызвавшие тяжкий вред здоровью. Водитель обвиняется по пункту «б», «в» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, не имеющим права управления ТС, повлекшее тяжкий вред здоровью и оставление места происшествия). Вину в содеянном молодой человек признал полностью.

Суд назначил ему условное наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и обязал выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.