Омск-Информ
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·Общество

В Росавиации сообщили о временных ограничениях в работе ряда российских аэропортов.

В связи с ограничениями в работе московских аэропортов Шереметьево и Домодедово авиаперевозчики осуществляют вынужденные корректировки расписания: рейсы либо отменяют, либо объединяют.

На табло Омского аэропорта размещена информация о задержке трех рейсов. Из Домодедова должны были прибыть самолеты «Уральских авиалиний» и S7 AIRLINES, из Шереметьева – «Аэрофлота». По остальным направлениям никаких изменений не указано.

Добавим, что пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билета, а тем, кто решит отказаться от перелета, производят возврат стоимости билета.

Наталья Корнеева
·Общество

В Росавиации сообщили о временных ограничениях в работе ряда российских аэропортов.

В связи с ограничениями в работе московских аэропортов Шереметьево и Домодедово авиаперевозчики осуществляют вынужденные корректировки расписания: рейсы либо отменяют, либо объединяют.

На табло Омского аэропорта размещена информация о задержке трех рейсов. Из Домодедова должны были прибыть самолеты «Уральских авиалиний» и S7 AIRLINES, из Шереметьева – «Аэрофлота». По остальным направлениям никаких изменений не указано.

Добавим, что пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билета, а тем, кто решит отказаться от перелета, производят возврат стоимости билета.

Наталья Корнеева