Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла на полевой дороге в Павлоградском районе.
Вчера вечером, 27 мая, в полицию Павлоградского района поступила информация о смертельном дорожном инциденте. Выяснилось, что на полевой дороге села Ясная Поляна произошла авария с участием квадроцикла марки «Хамер».
Предварительно установлено, что за рулем транспортного средства находилась 36-летняя женщина. Она не справилась с управлением и допустила опрокидывание квадроцикла, в результате чего пострадавшая получила тяжелые травмы, приведшие к гибели на месте происшествия.
Окончательно обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.
1157Мария Филимонова
·Происшествия

Трагедия произошла на полевой дороге в Павлоградском районе.
Вчера вечером, 27 мая, в полицию Павлоградского района поступила информация о смертельном дорожном инциденте. Выяснилось, что на полевой дороге села Ясная Поляна произошла авария с участием квадроцикла марки «Хамер».
Предварительно установлено, что за рулем транспортного средства находилась 36-летняя женщина. Она не справилась с управлением и допустила опрокидывание квадроцикла, в результате чего пострадавшая получила тяжелые травмы, приведшие к гибели на месте происшествия.
Окончательно обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.
1157Мария Филимонова