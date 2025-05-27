Легковушка, на которой мужчина вез детей, на мокрой трассе влетела в грузовик с дровами.

Сегодня, 27 мая, около 17:30 в Большереченском районе произошло жуткое ДТП. Мужчина, везший детей на легковушке, на мокрой дороге влетел в ЗИЛ, груженный дровами.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел на 170 км трассы Омск-Тара. За рулем легкового автомобиля «Рено» находился 36-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения с грузовиком водитель «Рено» погиб на месте.

- Его два несовершеннолетних пассажира (девочка 2014 г.р. и мальчик 2016 г.р.) доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении регионального УМВД.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки. Ее ход поставлен на контроль прокуратурой.