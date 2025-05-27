Омск-Информ
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·Общество

Эскизы проектов показали общественности.

Сегодня прошло заседание областного Архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждалось благоустройство общественных пространств в центре Омска: Соборной площади, мемориального сквера имени Борцов Революции, территории пляжа «Центральный-2» и улицы Короленко – на участке от проспекта Маркса до Иртышской набережной.

– Все проекты, которые были рассмотрены, участники заседания поддержали. Важно, чтобы жители с удовольствием посещали общественные пространства, которые мы создаем, – отметил губернатор Виталий Хоценко.

На благоустройство сквера Борцов Революции потратят около 90 млн рублей, работы там уже начались. Ремонт улицы Короленко обойдется в 22,3 млн рублей, а Центральный пляж приведут в порядок за 92,5 млн рублей.

·Общество

Эскизы проектов показали общественности.

Сегодня прошло заседание областного Архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждалось благоустройство общественных пространств в центре Омска: Соборной площади, мемориального сквера имени Борцов Революции, территории пляжа «Центральный-2» и улицы Короленко – на участке от проспекта Маркса до Иртышской набережной.

– Все проекты, которые были рассмотрены, участники заседания поддержали. Важно, чтобы жители с удовольствием посещали общественные пространства, которые мы создаем, – отметил губернатор Виталий Хоценко.

На благоустройство сквера Борцов Революции потратят около 90 млн рублей, работы там уже начались. Ремонт улицы Короленко обойдется в 22,3 млн рублей, а Центральный пляж приведут в порядок за 92,5 млн рублей.