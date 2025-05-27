Ребенок был доставлен в больницу.

Сегодня, во вторник, около 12:00 в районе пересечения улиц Орджоникидзе и 20-я Северная произошло ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Омской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2115, 51-летний мужчина, сбил пешехода, мальчика 2012 года рождения. Ребенок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда школьник получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Состояние ребенка уточняется.

Все обстоятельства и причины случившегося предстоит установить в ходе проверки, которую проводят сотрудники ГИБДД.