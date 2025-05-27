Клиентам предлагают финансовые продукты, а также нефинансовые сервисы.

С мая 2025 года клиенты «Почта Банка» могут бесплатно воспользоваться преимуществами пакетов услуг «Привилегия» от ВТБ. Обслуживание доступно 27 тысячам клиентов с остатками на счетах в Москве и Московской области от 2,5 млн рублей, для других регионов – от 2 млн рублей.

ВТБ предлагает финансовые продукты и услуги, которые обеспечивают как сохранение и приумножение капитала, так и широкий спектр нефинансовых сервисов. Теперь клиенты «Почта Банка» смогут получать глубокую инвестиционную экспертизу в формате Advisory.

Также они смогут приобретать депозитные продукты в рублях и иностранной валюте с хорошей доходностью. Доступны как открытие обезличенных металлических счетов и покупка золотых слитков, так и операции с ценными бумагами с пониженной комиссией всего 0,04 %.

Пакеты услуг «Привилегия» от ВТБ подразумевают повышенный кешбэк в самостоятельно выбранных категориях. В сервисах для путешествий предусмотрены выпуск кобрендинговых карт ВТБ-Аэрофлот с зачислением миль по программе «Аэрофлот Бонус», медицинская страховка, а также до восьми бесплатных проходов в год в более чем 800 бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов по всему миру.

С переходом в ВТБ премиум-клиенты «Почта Банка» смогут оценить преимущества фиджитал консьерж-сервиса, который обеспечивает поддержку даже в нестандартных вопросах. Также стоит отметить агрегатор ВТБ Family, который объединяет более 3 тысяч поставщиков товаров и услуг.

Благодаря разветвленной партнерской экосистеме обеспечен широкий перечень сервисов для комфортной жизни – страхование в путешествиях за границей и по России, помощь на дорогах и до 12 бесплатных поездок на такси ежегодно стоимостью до 2 тысяч рублей.

Для удобства обслуживания действует около 500 офисов и выделенных зон банка ВТБ во всех регионах России. Активно развиваются цифровые каналы, за каждым клиентом закреплен персональный финансовый менеджер, который поможет в выборе актуальных сервисов и в решении повседневных задач.

Подробнее об условиях: https://www.vtb.ru/privilegia/

Банк ВТБ (ПАО). https://www.vtb.ru ИНН: 7702070139. Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама.