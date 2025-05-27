Победители научно-технической конференции предложили идеи после прохождения производственной практики.

В Омске прошла 22-я научно-техническая конференция «Молодой ученый». В ней приняли участие 46 студентов омских вузов и колледжей. Жюри оценили проекты участников и выбрали шесть лучших проектов, которые допустили к публичным защитам.

Эксперты выбрали двух победителей. Ими стали выпускник Омского промышленно-экономического колледжа Никита Пшеничный и студент Омского государственного технического университета Валерий Волохин.

– Традиционная научная конференция «Молодой ученый» – это отличная возможность для студентов проявить себя в научной деятельности, а для экспертов – оценить потенциал будущих молодых специалистов, – рассказал ректор ОмГТУ Павел Корчагин. – Профориентационные мероприятия дают учащимся навыки применения своих знаний на практике. Это поможет нашим выпускникам с первого дня на производстве решать сложные задачи.

Никита Пшеничный разработал проект по сбережению электроэнергии на установке замедленного коксования. А Валерий Волохин придумал, как модернизировать один из ключевых узлов установки по изготовлению топлива класса Евро-5. Ребята придумали свои идеи, когда проходили производственную практику на предприятии.

– Предприятие системно работает с вузами и ссузами для эффективной подготовки будущих кадров, – сказал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский. – Мы заинтересованы в проведении научных тренингов и конференций. Это позволяет посмотреть на процессы нефтепереработки под другим углом и найти решения сложных производственных задач. Победители научно-технической конференции получат приглашение работать на самых современных установках предприятия и возможность реализовать свои научные разработки.

Научно-техническая конференция является частью профориентационной программы по подготовке молодых кадров «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ». Идеи, которые предложили победители на конкурсе, станут для них первой ступенькой в карьере на предприятии.