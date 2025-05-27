Мужчина вместе с приятелем из Красноярского края громко ругался и нарушал порядок.

Двоих мужчин сняли с поезда Тында – Кисловодск после того, как они начали буянить в вагоне. Один из дебоширов – житель Омска, второй – красноярец. Оба возвращались домой после вахты и, по словам очевидцев, были сильно пьяны.

Сотрудники транспортной полиции установили, что пассажиры вели себя вызывающе, громко матерились и не реагировали на замечания проводников. Начальник поезда принял решение высадить нарушителей на станции Иланская, где их уже ждал наряд транспортной полиции.

Несмотря на присутствие полицейских, 39-летний житель Красноярского края продолжил вести себя агрессивно. В итоге обоих нарушителей доставили в дежурную часть.

На вахтовиков оформили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 («Мелкое хулиганство») и ст 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).