Омск-Информ
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·Авто

Мероприятие запланировано на 29 мая.

В связи с проведением мероприятия ко Дню защиты детей, которое организует омская полиция, 29 мая с 9:00 до 13:00 улицу Достоевского полностью перекроют для транспорта. Это поизойдет на участке от улицы Победы до улицы Партизанской.

Автомобилистам предлагают объезжать перекрытый участок по улицам Победы, Таубе, Партизанской. В местах проведения мероприятия запретят парковаться. Автомобилистов просят скорректировать маршруты движения.

·Авто

Мероприятие запланировано на 29 мая.

В связи с проведением мероприятия ко Дню защиты детей, которое организует омская полиция, 29 мая с 9:00 до 13:00 улицу Достоевского полностью перекроют для транспорта. Это поизойдет на участке от улицы Победы до улицы Партизанской.

Автомобилистам предлагают объезжать перекрытый участок по улицам Победы, Таубе, Партизанской. В местах проведения мероприятия запретят парковаться. Автомобилистов просят скорректировать маршруты движения.