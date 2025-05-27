Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Ко Дню города разработают аудиогид, с которым пассажиры узнают любопытные детали о каждой остановке.

В Омске популярный троллейбус № 4, связывающий нефтезавод с железнодорожным вокзалом, станет экскурсионным. Произойдет это ко Дню города.

Сейчас команда работает над экскурсионным аудиогидом. Пассажиры, выбравшие этот рейс, смогут узнать интересные подробности о каждой остановке, пролегающей по пути следования.

Аудиогид расскажет об архитектурных памятниках, исторических событиях, а также людях и организациях, благодаря которым формировалась история Омска.

·Отдых и туризм

Ко Дню города разработают аудиогид, с которым пассажиры узнают любопытные детали о каждой остановке.

В Омске популярный троллейбус № 4, связывающий нефтезавод с железнодорожным вокзалом, станет экскурсионным. Произойдет это ко Дню города.

Сейчас команда работает над экскурсионным аудиогидом. Пассажиры, выбравшие этот рейс, смогут узнать интересные подробности о каждой остановке, пролегающей по пути следования.

Аудиогид расскажет об архитектурных памятниках, исторических событиях, а также людях и организациях, благодаря которым формировалась история Омска.