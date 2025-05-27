Омск-Информ
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·Общество

В районе запланированы профилактические работы на газовых сетях.
Администрация Саргатского района Омской области объявила о проведении профилактических и ремонтно-восстановительных работ на газовых коммуникациях, предусматривающих временное прекращение подачи газа для ряда населенных пунктов.
Планируется следующее расписание отключений:
  • 28 мая, с 10:00 до 18:00 – отключение газа затронет села Ивановка и Андреевка.
  • 29 мая – подача газа прекратится в самом районном центре, поселке Саргатское. Перерыв в снабжении может продлиться до суток.

Ранее сообщалось, что в потребительском обществе «Искра-2», расположенном в границах улиц 15-я Рабочая – Кирова – 34-я Рабочая – Хабаровская, более 300 домов остались без газа.

Мария Филимонова
·Общество

В районе запланированы профилактические работы на газовых сетях.
Администрация Саргатского района Омской области объявила о проведении профилактических и ремонтно-восстановительных работ на газовых коммуникациях, предусматривающих временное прекращение подачи газа для ряда населенных пунктов.
Планируется следующее расписание отключений:
  • 28 мая, с 10:00 до 18:00 – отключение газа затронет села Ивановка и Андреевка.
  • 29 мая – подача газа прекратится в самом районном центре, поселке Саргатское. Перерыв в снабжении может продлиться до суток.

Ранее сообщалось, что в потребительском обществе «Искра-2», расположенном в границах улиц 15-я Рабочая – Кирова – 34-я Рабочая – Хабаровская, более 300 домов остались без газа.

Мария Филимонова