Тем не менее она останется самой дешевой среди городов-миллионников.

Омск сохраняет лидерство среди российских городов-миллионников по минимальной цене питьевой воды. Сегодняшний тариф на питьевую воду в Омске составляет 24,37 рубля за кубометр, однако с началом следующего месяца ожидается подорожание до 27,78 рубля, сообщили в в Региональной энергетической комиссии Омской области. Тем не менее даже с увеличением тарифа вода в Омске остается самой недорогой среди других крупных городов страны.

В сравнении с другими крупнейшими населенными пунктами России самый дорогой кубометр воды доступен в Ростове-на-Дону и Москве, где соответствующие цифры составляют внушительные 56,52 и 59,80 рубля соответственно. В этих городах цена с июля также подрастет примерно на 6 рублей.

Подорожание коснется и системы водоотведения в Омске. Сейчас услуга обходится местным жителям в 28,03 рубля за кубометр, а с июля ставка возрастет до 31,94 рубля. Такой ценовой уровень ставит Омск на седьмое место в рейтинге российских миллионников по стоимости водоотведения.

Самая низкая цена на водоотведение оказалась в Волгограде – всего 20,38 рубля за кубометр (после июльского увеличения – 22,87 рубля). В свою очередь, самые дорогие ставки на данные услуги наблюдаются в Москве, доходящие до 45,91 рубля за кубометр (с 1 июля повысятся до 51,62 рубля).