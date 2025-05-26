Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Как попал в медицинское учреждение 16-летний школьник, не сообщается.

Сегодня, 26 мая, появилась ориентировка на 16-летнего Василия Куземцева, пропавшего из медицинского учреждения на Космическом проспекте. Судя по картам, парень вышел из наркодиспансера и пропал. Дело было в 11 часов утра. Больше подростка не видели.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас» распространил снимок школьника и назвал его приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы.

Был одет в белую футболку, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белыми вставками и коричневую ветровку.

·Происшествия

Как попал в медицинское учреждение 16-летний школьник, не сообщается.

Сегодня, 26 мая, появилась ориентировка на 16-летнего Василия Куземцева, пропавшего из медицинского учреждения на Космическом проспекте. Судя по картам, парень вышел из наркодиспансера и пропал. Дело было в 11 часов утра. Больше подростка не видели.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас» распространил снимок школьника и назвал его приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы.

Был одет в белую футболку, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белыми вставками и коричневую ветровку.