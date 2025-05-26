Предполагается демонстрировать фильмы и ролики под различные мероприятия.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о планах по установке большого экрана на Омской крепости для показа фильмов и роликов под городские мероприятия.

Оборудование предлагают использовать при проведении экскурсий и исторических фестивалей, а также омичи смогут узнать расписание мероприятий.

– Особо подчеркну, что рекламы и какой-то посторонней информации здесь не будет, – заявил Шелест.

По его словам, экран обойдется в 2,5 млн рублей. Средства на покупку и установку были заложены еще в прошлом году.