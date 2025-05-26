Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 26 мая, в 17 часов, стало известно о ДТП с пострадавшими.

Предварительно установлено, что 47-летний водитель на «тойоте» на пересечении улиц Степанца и Туполева не заметил школьника, переходившего дорогу по «зебре».  

В результате аварии медицинская помощь понадобилась 10-летнему пешеходу. Проводится проверка.  

·Происшествия

Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 26 мая, в 17 часов, стало известно о ДТП с пострадавшими.

Предварительно установлено, что 47-летний водитель на «тойоте» на пересечении улиц Степанца и Туполева не заметил школьника, переходившего дорогу по «зебре».  

В результате аварии медицинская помощь понадобилась 10-летнему пешеходу. Проводится проверка.  