Омск-Информ
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·Происшествия

Молодой человек действовал по указке «кураторов» и получил деньги за повреждение объектов инфраструктуры.

В Омске сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали 28-летнего парня, который подозревается в причастности к поджогу вышки сотовой связи, расположенной на территории Левобережья. Он готовил аналогичную диверсию в Ленинском округе, но был вовремя остановлен.

– Оперативники задержали фигуранта в кафе. Предварительно установлено, что молодой человек, выполняя задание «куратора», повредил металлическую обшивку вышки и, используя горючую жидкость, совершил поджог, за что позже получил денежное вознаграждение, – сообщили в региональном УМВД.

На ранее не судимого парня завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.

·Происшествия

Молодой человек действовал по указке «кураторов» и получил деньги за повреждение объектов инфраструктуры.

В Омске сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали 28-летнего парня, который подозревается в причастности к поджогу вышки сотовой связи, расположенной на территории Левобережья. Он готовил аналогичную диверсию в Ленинском округе, но был вовремя остановлен.

– Оперативники задержали фигуранта в кафе. Предварительно установлено, что молодой человек, выполняя задание «куратора», повредил металлическую обшивку вышки и, используя горючую жидкость, совершил поджог, за что позже получил денежное вознаграждение, – сообщили в региональном УМВД.

На ранее не судимого парня завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.