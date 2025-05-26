Наряды и праздничный стол обойдутся в весьма приличную сумму.

В Омске отгремели последние звонки для выпускников 11-х классов, экзамены идут своим чередом. В родительских же кругах нарастает ажиотаж – скоро выпускные балы и торжественные церемонии вручения аттестатов зрелости. Каждый раз это серьезное финансовое испытание для взрослых: цветы, костюмы, платья, прически и кафе с аниматором стоят приличных денег.

Портал SuperJob, специализирующийся в том числе в сфере исследований общественного мнения, посчитал, сколько тратят на праздник и наряды родители в столицах и регионах. В среднем по России затраты составили 19 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 21 тыс. рублей, в Москве – 23 тыс. рублей. Было отмечено, что не все школьники посещают выпускной: 5 % родителей одиннадцатиклассников сообщили, что их дети не будут праздновать окончание школы.

– У нас в школе из 4-х девятых классов сформировали только один 11-й класс, в нем 25 человек, – говорит мать выпускницы Елена Лизунова. – Родители друг друга практически не знают. Поэтому никто по поводу кафе даже не заикнулся. Решили, что достаточно последнего звонка и торжественной выдачи аттестатов. Скинулись по 10 тыс. рублей, и то нашлись родители, которые отказались вносить деньги. В апреле договорились с фотографом и оформлением зала. Шарики и баннер заказывали, стойку мы сами купили и собрали. За неделю сделали заказ цветов, ленты и всякую мелочевку дети сами выбирали и заказывали. Оформление зала обошлось в 27 тысяч, баннер – 3 тысячи. Услуги фотографа – 5 тысяч за час работы, у нас она работала два часа. Был еще хореограф, ее работа стоит 2 тысячи. Деньги с последнего звонка остались, будем решать, как на выдачу аттестатов будет выглядеть зал. Ресторана не будет: предложим детям самим решать, может, пойдут в пиццерию или так стол накроем, если администрации школы разрешит. Платья для выпускного пока нет, после последнего экзамена будем покупать.

О другом подходе к выпускному рассказала мать выпускника, Татьяна Капустина. Родительский комитет начал предварительные разговоры об этом еще 1 сентября.

– Сначала изучили предложения, хотелось кафе или на загородную базу, потом поняли, что за городом больше проблем. Остановились на городском выпускном, чтобы и прогулка по Омску была, и рассвет встречали в родном городе. Сумма зависит от кошелька родителей, цены в кафе и ресторанах разные. Аренда– недорого, все зависит от заказа и спиртного. В среднем чек на одного человека от 2,5 тысячи и выше. Мы арендовали шатер в «Бенилюксе», заказали закуски, шашлык и десерты. Ведущего тоже заказали отдельно, стоимость его услуг 30 тыс. рублей, – поведала Татьяна.

Помимо расходов на непосредственное проведение торжества, родителям нужно потратиться на наряды. Естественно, для девочек они стоят дороже. Платье – это лишь часть образа. К нему тщательно подбирается и все остальное – обувь, аксессуары, прическа, маникюр и мейк-ап. С молодыми людьми проще: брюки, рубашка, пиджак (либо жилет) и обувь. Семье Капустиных это обошлось примерно в 10 тыс. рублей: светлый жилет и брюки с темной рубашкой – 5,3 тысячи плюс кроссовки (они сейчас в тренде, а не туфли) – 4 тысячи.

– Общая же сумма где-то тысяч 25. Еще подарок для классного руководителя, директора. Мы в школе с 1-го класса, те, кто шел вместе с нами все эти 11 лет, скинулись и на подарок первой учительнице, – добавила Татьяна.

Выпускной, так же как и последний звонок, состоится в один день во всех школах – это будет 28 июня. Учитывая, что на эту же дату приходится День молодежи, мероприятие ожидается масштабным.