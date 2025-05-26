Благодаря программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» ветераны боевых действий получат возможности для профессионального развития и карьерного роста.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что участниками программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» стали уже 55 омичей, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. Все они показали высокие результаты по итогам тестирования и были приглашены на очное собеседование.

– В нашем регионе продолжается программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ». На очное собеседование пригласили участников, показавших наиболее высокие результаты по итогам тестирования. Новый этап конкурса продлится до 9 июня. Его уже прошли 55 человек, из них две девушки, – написал Хоценко в телеграм-канале.

Итоги конкурса будут подведены в конце июня – начале июля. Победителями станут участники и ветераны спецоперации с наиболее высоким уровнем управленческого опыта и потенциала, военных заслуг.

Региональный проект «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» инициирован губернатором в конце февраля нынешнего года. Программа, реализуемая по поручению президента России Владимира Путина и основанная на успешном опыте регионального проекта «ПРОдвижение», предоставляет участникам и ветеранам специальной военной операции возможности для профессионального развития и карьерного роста.