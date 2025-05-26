Дмитрий Шарушинский и Александр Сальников претендуют на вакантные мандаты депутатов горсовета.

«Единая Россия» подвела итоги предварительного электронного голосования по отбору кандидатов в депутаты Омского горсовета. Дополнительные выборы на двух одномандатных округах состоятся в сентябре.

Победителем праймериз стали участники специальной военной операции, вернувшиеся в Омск после тяжелых ранений на фронте. На округе № 11 выиграл заместитель директора «Автобазы здравоохранения» Дмитрий Шарушинский, округ № 23 «взял» инструктор по адаптивной физической культуре Александр Сальников. Теперь они смогут официально пойти на выборы от партии власти.

Избирателей округа № 11 ранее представлял известный медиаменеджер Павел Корольков, руководивший медиахолдингом «Слово». Год назад он покинул Омск и теперь работает в Подмосковье.

Депутатом по округу № 23 был на тот момент главный врач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов. Он получил назначение министром здравоохранения Омской области и был вынужден сдать мандат.