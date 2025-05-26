Омск-Информ
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·Образование

За образовательное учреждение, в котором он работал, мужчина заплатил 200 тысяч рублей.

На портале ГИС «Торги» завершился аукцион по продаже здания общеобразовательного учреждения в деревне Крым Полтавского района Омской области. Его выкупил бывший учитель физкультуры, а ныне предприниматель Владимир Тарасенко.

Двухэтажное здание, построенное в 1992 году, находилось в собственности муниципального района. Площадь школы составляет 1,5 тыс. кв. м.

Установленная начальная цена торгов составляла 400 тыс. рублей, бывший физрук выкупил свою школу за 200 тысяч рублей. Тарасенко хочет ее отремонтировать, сообщил он в комментарии порталу НГС55. В спортзале планируется проводить тренировки, а в столовой – свадьбы и ритуальные обеды.

1840Наталья Корнеева
·Образование

За образовательное учреждение, в котором он работал, мужчина заплатил 200 тысяч рублей.

На портале ГИС «Торги» завершился аукцион по продаже здания общеобразовательного учреждения в деревне Крым Полтавского района Омской области. Его выкупил бывший учитель физкультуры, а ныне предприниматель Владимир Тарасенко.

Двухэтажное здание, построенное в 1992 году, находилось в собственности муниципального района. Площадь школы составляет 1,5 тыс. кв. м.

Установленная начальная цена торгов составляла 400 тыс. рублей, бывший физрук выкупил свою школу за 200 тысяч рублей. Тарасенко хочет ее отремонтировать, сообщил он в комментарии порталу НГС55. В спортзале планируется проводить тренировки, а в столовой – свадьбы и ритуальные обеды.

1840Наталья Корнеева