Не обошлось и без лишения прав.

Омича, разъезжающего по улицам в пьяном виде, приговорили к лишению прав, исправительным работам и конфискации автомобиля.

Приговор 45-летнему жителю региона вынес Октябрьский районный суд Омской области. Он признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В суде было установлено, что 31 января 2025 года поздно вечером водитель, предварительно выпив, сел за руль своего автомобиля Toyota Land Cruiser 120 и отправился в поездку по улицам Омска. В том числе по улице 50 лет ВЛКСМ, где и был остановлен сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд назначил виновному наказание в виде 260 часов обязательных работ и лишил его прав на 2,5 года. Кроме того, суд согласился с позицией гособвинителя и постановил конфисковать автомобиль ответчика в доход государства.

На данный момент цена такого внедорожника с пробегом начинается от 2 миллионов рублей.