Омск-Информ
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·Общество

Гражданин скрывается от правосудия после совершения кражи.
Сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску объявили в розыск 43-летнего гражданина Тимофея Чебоника. Обвиняемый совершил кражу и скрывается от органов суда. 
Согласно имеющимся данным, мужчина обладает следующим описанием внешности:
  • Рост около 170 сантиметров.
  • Среднее телосложение.
  • Короткие темно-русые волосы.
  • Светло-голубые глаза.
  • Возможно наличие небольшой темной щетины.
Подчеркивается, что информация о приметах представляется недостоверными данными.
Граждан, располагающих любой информацией о местопребывании обвиняемого, призывают обратиться в правоохранительные органы по номерам телефона: 102, 79-33-02 или 8-913-609-75-19.
Мария Филимонова
·Общество

Гражданин скрывается от правосудия после совершения кражи.
Сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску объявили в розыск 43-летнего гражданина Тимофея Чебоника. Обвиняемый совершил кражу и скрывается от органов суда. 
Согласно имеющимся данным, мужчина обладает следующим описанием внешности:
  • Рост около 170 сантиметров.
  • Среднее телосложение.
  • Короткие темно-русые волосы.
  • Светло-голубые глаза.
  • Возможно наличие небольшой темной щетины.
Подчеркивается, что информация о приметах представляется недостоверными данными.
Граждан, располагающих любой информацией о местопребывании обвиняемого, призывают обратиться в правоохранительные органы по номерам телефона: 102, 79-33-02 или 8-913-609-75-19.
Мария Филимонова