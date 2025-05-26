Ранее он уже был наставником москвичей.

Нынешний наставник взявшего недавно кубок «Локомотива» Игорь Никитин может занять пост главного тренера столичного «ЦСКА». Об этом стало известно корреспонденту Legalbet Андрею Колосову.

Контракт с ярославским «Локомотивом» у Никитина подписан до 2027 года. До этого он занимал пост главного тренера московского «ЦСКА» с 2017 по 2021 год. В 2019 году армейцы под его руководством также взяли Кубок Гагарина.

Игорь Никитин – экс-защитник «Авангарда». За омский клуб нынешний тренер выступал с 1997 по 2006 год, после чего занимал различные посты в штабе: от ассистента до главного тренера.