Омск-Информ
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·Спорт

Ранее он уже был наставником москвичей.

Нынешний наставник взявшего недавно кубок «Локомотива» Игорь Никитин может занять пост главного тренера столичного «ЦСКА». Об этом стало известно корреспонденту Legalbet Андрею Колосову

Контракт с ярославским «Локомотивом» у Никитина подписан до 2027 года. До этого он занимал пост главного тренера московского «ЦСКА» с 2017 по 2021 год. В 2019 году армейцы под его руководством также взяли Кубок Гагарина.

Игорь Никитин – экс-защитник «Авангарда». За омский клуб нынешний тренер выступал с 1997 по 2006 год, после чего занимал различные посты в штабе: от ассистента до главного тренера.  

1136Олег Кипорук
·Спорт

Ранее он уже был наставником москвичей.

Нынешний наставник взявшего недавно кубок «Локомотива» Игорь Никитин может занять пост главного тренера столичного «ЦСКА». Об этом стало известно корреспонденту Legalbet Андрею Колосову

Контракт с ярославским «Локомотивом» у Никитина подписан до 2027 года. До этого он занимал пост главного тренера московского «ЦСКА» с 2017 по 2021 год. В 2019 году армейцы под его руководством также взяли Кубок Гагарина.

Игорь Никитин – экс-защитник «Авангарда». За омский клуб нынешний тренер выступал с 1997 по 2006 год, после чего занимал различные посты в штабе: от ассистента до главного тренера.  

1136Олег Кипорук