Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель не справилась с управлением.

Сегодня в 10:50 в полицию Таврического района поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, 26-летняя женщина, управляя «тойотой», двигалась по трассе Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка. В районе 58-го километра дороги она не справилась с управлением, и автомобиль съехал в кювет.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась самому водителю и ее маленькому пассажиру – годовалому мальчику. Является ли мальчик ее сыном, в полиции не уточняют.

Полицейские продолжают выяснять точные причины и обстоятельства происшествия.

Олег Кипорук
·Происшествия

Водитель не справилась с управлением.

Сегодня в 10:50 в полицию Таврического района поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, 26-летняя женщина, управляя «тойотой», двигалась по трассе Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка. В районе 58-го километра дороги она не справилась с управлением, и автомобиль съехал в кювет.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась самому водителю и ее маленькому пассажиру – годовалому мальчику. Является ли мальчик ее сыном, в полиции не уточняют.

Полицейские продолжают выяснять точные причины и обстоятельства происшествия.

Олег Кипорук