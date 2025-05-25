Пролом в дорожном полотне образовался в районе кинотеатра «Космос».

Омичи в соцсетях поделились фотографиями огромного провала на проезжей части. Яма образовалась на улице Индустриальная, возле кинотеатра «Космос», в Чкаловске. Провал оказался настолько большим, что в него провалилась машина.

Как видно на фотографии, опубликованной в паблике «Аварийный Омск», «Рено» ушел под землю практически на четверть, а заднее левое колесо висит в воздухе.

В администрации Омска заявили, что на место уже выехали специалисты дорожной службы. Собственники сетей устанавливаются.